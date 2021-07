De X Æ A-12 a Milan o Máximo Adriano: los nombres más raros de los hijos de nuestros famosos

Sin dudarlo, la última elección que se lleva la palma es la que hicieron Elon Musk y Grimes. El director general de Tesla y la cantante canadiense le han puesto a su hijo, nada más y nada menos, que X Æ A-12. Sí, lo has leído bien. No tenemos muy claro cómo es su pronunciación, pero lo que sí es evidente es que a original y extravagante no le gana ningún otro nombre.