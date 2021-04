Enrique San Francisco y Rosario Flores

Una de las parejas más desconocidas del panorama nacional fue la formada por Rosario Flores y Enrique San Francisco. Ambos mantuvieron un romance de juventud y Enrique se convirtió en el primer gran amor de la hija de La Faraona. Así lo explicó la artista cuando Enrique falleció el pasado mes de marzo. “Se me ha ido mi compañero, Mi Maestro, mi amor. Llevo tu esencia en mi corazón, contigo se me abre la herida, se me va una parte de mi vida, nunca te olvidaré, Mi Genio inigualable. Crecí a tu lado y me llenaste de sabiduría y Felicidad. Contigo aprendí de la belleza verdadera, de la facilidad de saborear la vida sin descansos, sin normas. Tú siempre dando amor a cambio de nada. Mi ángel de los ojos brillantes. Siempre vivirás en mí”, escribió Rosario en su perfil de Instagram.