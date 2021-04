Mantener una buena relación con tus familiares no siempre es fácil . En algunas ocasiones surgen rencillas complicas de solucionar que hacen que ese vínculo tan estrecho acabe por resquebrajarse. Uno de los casos más sonados de los últimos tiempos es el de Rocío Carrasco y Rocío Flores . Ha sido la hija de La más grande quien, después de muchos años, ha roto su silencio para explicar cómo fue su matrimonio con Antonio David Flores y cómo se rompió la relación con sus dos hijos .

La relación entre Rocío Carrasco y su hija se rompió en 2012

Las idas y venidas de Kiko Matamoros y sus hijos

Otro enfrentamiento público al que hemos asistido ha sido el de Kiko y Diego Matamoros . Ambos han mantenido siempre una tensa relación que decidieron narrar a través de los platós de televisión. Así, pudimos ver cómo la relación entre padre e hijo era complicada y no tenía pinta de mejorar. Pero, en este caso, el tiempo y un cambio en la vida del colaborador de Sálvame han hecho que las aguas vuelvan a su cauce y, ahora, es normal verles juntos.

Pero la felicidad no es completa para Kiko, ya que en el último año se ha abierto otro frente: no se habla con su hija Anita y parece que la relación va a seguir así a no ser que alguno de los dos dé un paso al frente. La complicada separación de Matamoros y Makoke ha sido la causa de que Anita rompiera la relación con su padre.