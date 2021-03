El flechazo de Tom Cruise y Katie Holmes

“Se creen que me he reducido a una mujer florero, que no tiene control de su propia vida, y no es cierto. Desde muy al comienzo, he tomado yo las decisiones importantes de mi vida”, explicó una joven Katie Holmes. Fue también en 2006 cuando llegó su primera hija, a la que llamaron Suri. Cruise ya era padre de otros dos niños, Isabella y Connor, a quienes había adoptado mientras estuvo casado durante once años con Nicole Kidman. Lo suyo no acabó bien debido a la pasión de Tom por la Iglesia de la Cienciología, algo que la actriz de Los Otros nunca compartió.