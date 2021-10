Concha Velasco es una de las actrices con más reputación de nuestro país. Y, en estos últimos meses, ha sido más noticia que nunca. La razón es que la intérprete ha decidido poner fin a su carrera tras mucho tiempo de especulaciones. La edad ya está haciendo mella en la artista y no ha sido fácil tomar esta decisión. Una decisión que no ha tomado sola, y es que como siempre, ha contado con el apoyo incondicional de su hijo, Manuel , que se ha convertido en el portavoz de la actriz en estos últimos tiempos.

A pesar de que Manuel siempre ha querido estar en un segundo plano, lo cierto es que madre e hijo siempre han estado muy unidos. Es por eso que, en algunas ocasiones, Manuel ha actuado como su portavoz . Así, quiso aclarar que los problemas económicos de su madre no han sido tales y que ya había podido zanjar todas sus deudas. Además, no son pocas las oportunidades de trabajo que ha tenido en los últimos años, ya que Manuel ha escrito y dirigido varias de las obras de su madre .

El lugar elegido para dar todas las explicaciones fue el plató de Viva la vida, donde Manuel contó que no era verdad que su madre “no tenga dinero “ o “viva mal” . “Mi madre sigue trabajando en una obra de teatro y tiene una pensión estupenda que todavía no cobra porque sigue trabajando”, apuntó el autor teatral.

También, apuntó que no quería que su madre siguiera sobre los escenarios. “Yo le digo a mi madre que descanse, pero ella no quiere ver su agenda vacía, no está preparada para no tener nada que hacer”, apuntilló Manuel ante Toñi Moreno. Además, explicó que estaba muy preocupado porque siempre ha querido que su madre sea recordada por lo buena actriz que es, no por sus controvertidas declaraciones.