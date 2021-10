La pareja quiso que su enlace se llevara a cabo en la más estricta intimidad, lejos de los flashes indiscretos de la prensa. Para eso, el lugar elegido fue Venecia y, más concretamente, la iglesia de San Zacarías. Los novios no habían dado casi ningún dato sobre la boda, ni a sus amigos ni a su propia familia.

Pero las cosas no salieron cómo ellos hubieran querido . Cuando la novia llegó a la iglesia, la prensa ya le estaba esperando en la puerta. Ambos posaron sonrientes, probablemente pensando en esa situación tan complicada.

Ahora, Natalia y Raphael se han convertido en una de las parejas más estables del mundo artístico y, sobre todo, del corazón. Así, el matrimonio ha aguantado el paso del tiempo, los cambios de décadas y, sobre todo, los vaivenes de la vida. “No todo lo que he vivido ha sido bueno, ha habido momentos mejores y peores, pero de todo he aprendido... Siempre que me equivoco intento arreglarlo lo más rápido que puedo”, explicó Raphael en una entrevista.