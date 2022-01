Clotilde no es capaz de aguantar más la presión y confiesa a Guillaume que Jérémy es hijo de Vincent. El subdirector se queda de piedra y rompe con la hija de Armand, pero el verdadero problema llega cuando es el propio Jérémy el que se entera de la verdad. Cuando el joven lo descubre no tarda en contárselo a Célia. Les cuesta tanto asimilarlo que no están dispuestos a darse por vencidos, ni siquiera sabiendo que son hermanastros. En el próximo capítulo de ‘Chefs de élite’ seremos testigos de un giro de los acontecimientos que lo cambiará todo.