Contra todo pronóstico y pese a los cálculos que Salomé había hecho, el test de paternidad lo deja claro, el hijo que espera Salomé es de Louis. Esto facilita el futuro inmediato de la joven, pero sigue teniendo claro que no quiere seguir con su marido.

Ahora ha llegado el momento de informar a Maxime de los resultados. El joven no puede evitar sentirse decepcionado. Además, tiene miedo de que esa prueba cambie los sentimientos de Salomé hacia él. “¿Va a cambiar algo entre nosotros? ¿Lo de estar juntos? ¿Todo eso de marcharnos? No puedes quedarte con él porque lleves un hijo suyo. Ese tipo es peligroso”, advierte el estudiante de primer curso. En el próximo capítulo de ‘Chefs de élite’ veremos qué decisión toma Salomé al respecto.

Por otro lado, Jérémy se siente tremendamente culpable por el accidente que ha dejado a su padre en coma. El doctor les ha informado de que su estado podría permanecer estable durante días o incluso meses. Mientras, Jérémy no puede evitar pensar que su huida con Celia ha sido el detonante de todo. Lo que él no sabe, es que Guillaume iba de camino a buscarle porque se ha enterado del secreto de Clotilde. Y es que Jérémy no es el hijo biológico del directivo, sino de su primer novio que (para más inri) es el padre de Celia. Es decir, Jérémy y Celia son hermanastros.