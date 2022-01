Sea como sea, este hallazgo ha dinamitado el matrimonio. “Me has destrozado, no has parado de mentirme nada ha sido real. Eres una manipuladora. ¿Crees que no sé lo que has hecho? ¿Es que me tomas por tonto?”, le recrimina Guillaume. “Ya no somos una pareja. Se acabó. No quiero tener nada que ver contigo. Es hora de que Jérémy sepa la verdad”.