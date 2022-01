Pese a que la teoría que se ha extendido por el instituto es que Teyssier está detrás de la muerte de sus dos ayudantes, hoy hemos descubierto que eso no es del todo cierto. Noémie sigue viva. La joven permanece escondida a la espera de que el profesor sea condenado y así vivir tranquila. Pero Rose y Antoine sospechan que no está muerta. La madre de Amandine recibió una carta de Noémie que ella misma metió en el buzón tres días después de desaparecer. Maxime ha escuchado está información y se lo ha contado a Enzo. Lo que no sabe Maxime es que Enzo ha estado en contacto con la joven todo este tiempo y es cómplice de sus planes: seguir amenazando a Teyssier bajo el pseudónimo de ‘cuervo’ en redes sociales.

El ambiente está más que tenso en el Auguste Armand y no solo por el caso de Noémie y Amandine. Louis no va a parar hasta que Salomé confiese que le está engañando. La joven tiene tanta presión encima que ha decidido quitarse una de las losas: ha confesado a Maxime que está embarazada de él y ahora el joven le ha dado un ultimátum, o le cuenta ella a Louis que el hijo no es suyo, o lo hace él. No va a permitir su hijo lo críe otro hombre. Por otro lado, Eliott y Hortense se han distanciado después de que ella le confesase que se ha enamorado de él, ¿Cómo cambiará esto su relación?