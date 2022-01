Unas horas después del fallecimiento de Auguste Armand, es hora de empezar a pensar en qué será de la escuela ahora que su fundador no está. El notario ya les ha notificado que el chef no dejó ningún testamento, así que Rose y Clotilde tendrán que dividirse la fortuna del chef. Sin embargo, sí hay un problema que deben abordar y es quién será la nueva directora de la escuela sustituyendo a su padre. Clotilde cree que debe ser ella, al ser la única de las hermanas que domina la cocina, pero Rose prefiere repartirse la responsabilidad. “No compartiré la dirección contigo”, afirma tajante Clotilde.

Por otro lado, Jérémy sigue luchando internamente con su abuelo. No está preparado para perdonarle pero, ahora que ha fallecido, necesita encontrar paz. Guillaume quiere su hijo pueda pasar por el duelo asistiendo al velatorio , pero el joven no parece muy dispuesto. En el próximo capítulo de 'Chefs de élite' veremos quién tomará los mandos del centro y seremos testigos de la decisión final de Jérémy.

Cuando Rose procesa la muerte de su padre, no puede evitar pensar que, justo antes de sufrir el infarto, iba a contar algo importante a toda la familia. Como no sabe a quién acudir, decide que Claire puede saber algo sobre ello, al ser una de las personas más cercanas al chef. Sin embargo, Claire decide callar y opta por hacer creer a la mujer de Antoine que no sabe nada al respecto. La madre de Louis entra en pánico ahora que sabe que los Armand saben de la existencia de un secreto importante. Claire busca un documento entre los archivos del chef que sería clave en el asunto, pero todavía no lo ha encontrado.