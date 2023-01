Nos encanta sacar el edredón de plumas cuando llega el invierno, pero lavarlo es algo que siempre se nos hace un poco cuesta arriba. Pero ese momento llega, bien porque se ha manchado , bien porque llega la primavera y toca guardarlo hasta el próximo año. Cuidarlo como se merece es esencial para que vuelva a abrigarnos como nos gusta en los meses de frío, así que no te pierdas estos consejos para lavar un edredón de plumas y no estropearlo . Las opciones son las que son: puedes utilizar la lavadora, lavarlo tú misma a mano o llevarlo a la tintorería. La última es la única por la que no tienes que preocuparte por nada, pero si lo vas a lavar en casa, sigue leyendo .

Este punto es importante, porque en principio un edredón no necesita lavarse a menudo. Si lo lavas con una frecuencia similar a la que lavas tus sábanas, por ejemplo, solo conseguirás estropearlo. Lo ideal es que lo cubras con una funda especial para edredón y que sea esta la que laves a menudo. El edredón, en cambio, si no se mancha o comienza a ponerse amarillo, solo necesita lavarse una vez al año , antes de guardarlo hasta el próximo invierno, bien limpio y, por supuesto, bien seco.

Es muy importante que antes de leer el edredón en la lavadora leas bien la etiqueta del fabricante con indicaciones sobre el tipo de lavado y la temperatura del agua. Lo habitual es que no puedas superar los 60º, algo que debes cumplir de manera estricta. Si no hay indicaciones sobre la temperatura, es mejor que no te la juegues y lo laves con agua fría. Además, revisa que no tenga ningún pequeño roto que provoque que las plumas se salgan durante el lavado. Si es así, cóselo bien antes.