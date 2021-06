Un vino siempre se abre para celebrar un momento especial. Pero, ¿a quién no le ha pasado que va a abrir la botella, con toda la emoción, y no tiene los mecanismos necesarios? Pues sí, puede suceder que en ese momento tan crucial nos falte un abridor . Entonces, te preguntarás: ¿existe alguna forma de hacerlo sin la utilización de este aparato? Pues lo cierto es que sí, solo debes tener paciencia y maña.

1 Haciendo palanca con unas tijeras

Una de las opciones que más suele triunfar en la red es haciendo palanca. Para ello, deberás coger unas tijeras. Eso sí, deberán ser fuertes -no suelen valer unas que corten papel, ya que, probablemente, se acabarán rompiendo-. Para hacer la palanca, debes poner una de las hojas bajo la parte más arrugada de la chapa y empezar a girar hasta arriba. Deberás repetir esto hasta que el tapón se mueva. Hazlo en una superficie que no pueda romperse y ten cuidado con no cortarte.