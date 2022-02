Antes de comenzar con la limpieza habrá que ordenar todo y deshacerse de aquellas cosas que no queremos. Entre ellas también podrán estar la ropa que ya no usamos o, incluso, aquel mueble en mal estado que nos damos cuenta que no necesitamos para nada. Es por eso que aquello que no hayas usado en el último año no será necesario para seguir viviendo.