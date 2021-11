Será muy importante que utilices unos detergentes suaves y con fragancias sutiles. Además, es muy importante que no uses lejía para lavarlo, ya que puede estropearlo fácilmente. Una vez que ya está lavado el edredón habrá que evitar colocarlos directamente al sol para secarlos, ya que podrán decolorarse. Ese secado también debe ser rápido para que no proliferen las bacterias.