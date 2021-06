Las trenzas son un buen recurso para aquellos días en los que no somos capaces de controlar nuestro cabello. Además, se trata de un peinado que suele llamar la atención y que favorece a todo el mundo. Es por eso que se han convertido un must. Aunque eso sí, a muchas personas les puede parecer algo complicado de realizar, pero lo cierto es que siguiendo unos pasos básicos podrás conseguirlas sin dificultad.

No dejes pasar, además, la ocasión de hacerte una trenza de espiga, ya que las tradicionales coletas ya han pasado de moda. En el caso de que no seas tan atrevida, podrás decantarte por otras opciones como las trenzas de tres cabos o la trenza de raíz. Aún así, debes saber que la trenza de espiga no será complicada y que deberás seguir una serie de consejos fundamentales para un buen resultado.