Para lavar el abrigo será muy importante quitar todo aquello que pueda haber en el interior. Además, habrá que cerrar bien las cremalleras y los velcros y darle la vuelta a la chaqueta . No se deberá incluir ninguna otra prenda en la lavadora y se tendrá que utilizar un programa de lavado para prendas delicadas , con un largo aclarado y agua fría. Eso sí, para evitar que las plumas se apelmacen habrá que poner dos o tres pelotas de tenis en la lavadora junto a la prenda.

No habrá que añadir ningún tipo de suavizante, ya que los abrigos de plumas no lo necesitarán. Y el centrifugado será de 400 revoluciones como máximo. De esta forma, lograrás que no se apelmace, que será muy importante.