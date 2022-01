Lo mejor será hacer uso de una esponja, un trapo o una bayeta . Esta se deberá humedecer en agua y jabón y, sobre todo, no deberá contener ningún tipo de producto abrasivo. Una vez que esté bien mojada habrá que pasarlo por la superficie del plato. Lo mejor será que el plato de ducha esté hecho en gel coat , ya que suelen durar más, no se acumulan tantas bacterias y es antideslizante .

En el caso de que las manchas no se vayan y no desaparezcan será importante que no se use amoniaco u otro tipo de producto abrasivo. Por eso, si a pesar de utilizar jabón y agua estas no desaparecen podrás hacer uso de un poco de lejía diluida en agua.