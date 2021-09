Debes saber que no habrá limitación en cuanto al peso y número de perros. Eso sí, la Ley de Tráfico nos indica que el conductor del vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos y el campo de visión necesario . Además, deberá mantener la atención permanente durante la conducción, garantizando la propia seguridad y la del resto de ocupantes del vehículo y de usuarios de la vía pública.

También habrá que cuidar bien la postura y mantener la posición adecuada. Por tanto, si queremos transportar a nuestro perro en el coche, los acompañantes del vehículo deberán llevar la posición que rige la ley, así como la correcta ‘colocación de objetos o animales’. Será nuestra responsabilidad para que no existan interferencias entre el conductor y cualquiera de estos.

Es por eso que el perro no tendrá que interferir con el conductor y su campo de visión. Mientras se cumpla esto, no estaremos infringiendo ninguna ley. Aún así, como ya hemos comentado, deberemos seguir una serie de consejos básicos de seguridad.

Llevar al animal suelto no será nada recomendable, ya que podría salir disparado en línea recta , en caso de impacto frontal, contra los asientos delanteros y contra el reposacabezas del conductor y su acompañante. Esto le puede provocar grandes lesiones e, incluso, la muerte. Para evitarlo, existen arneses de un enganche que se fijarán al cinturón de seguridad del vehículo y serán los más recomendables.

En el caso de que quieras dejarlo en el maletero debes tener en cuenta que, aunque no está prohibido por ley, sí que es cierto que no es lo más recomendable. Habrá que pensar que se trata de un habitáculo muy pequeño, donde faltará ventilación y la temperatura tampoco será la más adecuada. Además, la ventilación será muy importante y, en el maletero, no habrá ningún tipo de corriente.