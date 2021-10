Hay algunas veces que, durante el invierno , notemos que los radiadores no calientan lo suficiente o que hacen un ruido extraño. Esto, en la mayoría de ocasiones, sucede porque en el sistema de calefacción se ha acumulado una gran cantidad de aire. Esto hará que la circulación del agua que calienta los radiadores se entorpezca y, de esta forma, provoca que no se emita la calefacción de forma homogénea. Para evitarlo es recomendable purgar los radiadores antes de encender la calefacción, eliminando el aire sobrante del circuito , mejorando, además, el rendimiento energético de la instalación.

Los mejores meses para purgar los radiadores serán los de septiembre y octubre, justo antes de que comience la época fuerte de la calefacción. Por tanto, no habrá que esperar que las temperaturas bajen y a que necesitemos encender la calefacción. Si no se ha purgado antes, la calefacción no funcionará correctamente, produciendo un gasto en energía y dinero.