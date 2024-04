Kira Miró: “Bendito encasillamiento, gracias a él no he parado de trabajar, aunque te abre unas puertas y te cierra otras"

Hablamos con ella sobre sus proyectos, deporte, viajes y algún que otro secreto

La actriz se encuentra en plena promoción de ‘Perverso’ y el rodaje de ‘Machos Alfa 3’

Elia Galera: “Dejé todo para ser actriz. Soy una mujer intensa”

El 2024 está siendo un año de lo más fructífero para Kira Miró. Hace apenas unos días se estrenó ‘Perverso’, un thriller psicológico donde se mete de un personaje opuesto a los que nos tiene acostumbrados: Lucía, una jueza que se enfrenta a un peligroso violador. “Un auténtico reto que me ha hecho muy feliz y con el que al fin he podido cambiar de registro”, cuenta durante nuestra charla. Porque si de algo se ha encargado de demostrar la actriz es que, por mucho que la comedia sea su ‘medio natural’, hay Kira más allá de las risas y la figura de mujer explosiva. Precisamente de estas etiquetas hablamos con ella, y nos cuenta que, aunque hace años era un tema con el que siempre estaba de idas y venidas, ahora ya no le importa. Es más, lo agradece porque “gracias al encasillamiento al que se me ha sometido durante muchos años él he podido dedicarme a lo que me gusta durante toda mi vida”.

Como buena canaria, la naturaleza, y en especial, el mar, la tienen enamorada. Dulce y enérgica a partes iguales, confiesa que, si algún día desapareciese del mapa, la encontraríamos en su tierra o en algún lugar paradisíaco haciendo kitesurf, una de sus pasiones. Entre risas reconoce que “lo que sucede, conviene”, y que aunque hay etapas de su carrera de las que se arrepiente, está convencida de que todos los proyectos que ha hecho le han aportado alguna enseñanza.

Machos Alfa y ahora Perverso. No hay duda de que estás en un momento profesional muy bueno. ¿Cómo te sientes?

Estoy feliz, ¡imagínate! Estoy muy ilusionada porque es un año muy bueno de trabajo y de estrenos bonitos. Ahora mismo estoy compaginando la promoción de ‘Perverso’ con el rodaje de la tercera temporada de ‘Machos Alfa’, así que a tope.

Tu papel en Perverso es bastante diferente a los anteriores que has interpretado. ¿Puedes decir que ha sido uno de tus mayores retos?

Sin duda. Como reto es un cambio de registro importante, porque últimamente he estado más relacionada con la comedia y esto es un thriller psicológico, un drama en el que además a mi personaje le suceden muchísimas cosas. Siempre los actores estamos deseando que nos den papeles diferentes y cuando llega te hace mucha ilusión, pero te da vértigo a la vez. ¡Es una sensación que me encanta!

¿Qué te ha aportado a nivel personal este personaje?

Me ha dado muchísimo, porque a nivel personal suponía enfrentarme a un reto bastante complicado y entregarme a una profesión muy alejada, la de juez, para la que me he preparado bastante bien, de hecho, he hablado con varios jueces para poder meterme bien en el papel. Es un personaje que pasa por un montón de situaciones emocionales y rodarlas todas de golpe en un mismo día veces se hacía complicado, pero era precioso.

En el mundo de la interpretación traspasar la barrera de los 40 a veces parece un impedimento a la hora de encontrar nuevos proyectos. ¿Has pasado algún ‘mal momento’ en este sentido?

Sí. En los treinta y pico fue cuando tuve el bajón más grande de mi carrera. Durante la veintena fui enlazando un proyecto con otro y luego en la treintena tuve un pequeño parón; y ahora con los cuarenta se me ha reactivado bastante. Gracias a Dios desde que cumplí los cuarenta me ha venido una buena racha.

¿Alguna vez te has sentido encasillada por tu físico?

Sí, yo he estado encasillada muchísimos años, pero también te digo que ‘bendito encasillamiento’ (ríe), porque no he parado de trabajar. Es verdad que para según qué personaje, te abre unas puertas y te cierra otras. Y a mí las puertas que me ha abierto ese encasillamiento es el que me ha dado de comer hasta hoy. Hace ya tiempo que le perdí miedo al encasillamiento. Al principio sí que luchaba contra él, no quería… quería la diversidad… Ahora ya me he hecho amiga de eso y he empezado a trabajar otra vez. ¡Y mira ahora! Una vez dejé de pelearme, empezaron a salir proyectos como este. No hay nada más cierto eso de que ‘el trabajo llama al trabajo’.

¿Cambiarías algo de tu carrera?

Yo cambiaría muchísimas cosas, la verdad. Pero echando la vista atrás creo que todas me han aportado algo, me han hecho crecer para bien o para mal, y de todas he sacado un aprendizaje. Pero puestos a soñar me habría quitado algunos proyectos de mi currículum y hubiera hecho otros. Siempre se puede mejorar.

Cambiando de tema, has compartido pantalla con tu novio, Salva Reina, en cuatro ocasiones. ¿Cómo es trabajar mano a mano con tu pareja?

Yo pensaba que sería complicado y lo cierto es que es maravilloso. Nos llevamos muy bien dentro y fuera de set y no puedo estar más contenta con la experiencia. Él es muy buen compañero y nos aportamos mucho.

¿Cuáles son las claves desde tu punto de vista para que una relación funcione?

El respeto por el otro en todos los ámbitos de la vida y la confianza.

No hay duda de que estás estupenda. ¿Podrías explicarnos cuál es tu rutina de belleza?

Lo primero que hago al despertarme es lavarme la cara, aplicar un sérum de vitamina C y ponerme protección solar siempre. Por la noche uso una crema nutritiva y una o dos veces a la semana me hago un peeling en casa. Creo que mis cuidados son los que haría cualquier mujer a mi edad (ríe). También incido mucho en la limpieza porque me maquillan mucho cuando trabajo, así que creo que esto es importantísimo.

También eres súper deportista. ¿Cuáles son tus claves fitness? ¿Y tu deporte favorito?

Estoy enganchada el kitesurf. Cuando puedo me bajo a Tarifa, y si se trata de temporadas más largas intento organizar algún viaje de kite a Brasil, el Mar Rojo o República Dominicana. En cuanto a mi rutina fitness, te diré que con esta profesión tan cambiante resulta complicado tener una fija. Pero intento ir dos días a la semana a entrenar fuerza y otro Pilates e intento combinarlos con algún entrenamiento online, o salir a correr… La clave está en moverse.

¿Y tu look todoterreno?

Unos vaqueros o unos pantalones palazzo, una camiseta sin mangas, una americana y zapatillas. Cuando quiero un look para alfombra roja o promos, llamo a una estilista. Si es un look para mí y mi tiempo libre, entonces depende mi estado emocional. Por ejemplo, si voy a salir a bailar, una falda tubo o un minivestido negro con unas botas militares. Me encanta mezclar básicos con tendencias, y últimamente huyo de los estampados, aunque antes los llevaba muchísimo.

Los 8 secretos de Kira Miró

1. El viaje que recuerdes con más cariño

Este verano pasado en Tanzania y Zanzíbar, fue muy especial.

2. Si te pierdes, te encontraríamos en…

O en mi tierra, Canarias, o en Brasil haciendo kite.

3. El capricho más caro que te has dado

Un anillo que me autorregalé por haber ganado el desafío.

4. Si no fueras actriz, ¿a qué te dedicarías?

A algo relacionado con la naturaleza y el aire libre. Creo que instructora de kitesurf o buceo.

5. Tu comida favorita

El gazpacho y la pasta boloñesa.

6. Una película y un libro

De libro, de diría ‘Open’ de Andre Agassi y de película, ‘Perfect Days’ de Wim Wenders.

7. El mejor consejo que te han dado

Lo que sucede, conviene.

8. El último momento en el que hayas pensado ‘soy feliz’