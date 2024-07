Después del éxito de la ficción de las tres hermanas brujas, Milano siguió participando en importantes producciones como 'My name is Earl', 'Mistresses' y en la reciente comedia de Netflix 'Insatiable' junto a Debby Ryan. También, se atrevió a lanzar un libro en el que cuenta algunas de sus experiencia vitales, titulado 'Sorry not sorry', y donde habló de su relación con Shannen Doherty durante el rodaje de la serie. "Cuando oí su diagnostico, la contacté. Es una buena actriz y desearía haberme sentido lo suficientemente fuerte como para reconocer eso cuando trabajábamos juntas en 'Embrujadas'. Además, la actriz la dado detalles de sus relaciones sentimentales en las líneas de su libro, entre ellas, su divorcio con Cinjun Tate y su matrimonio con el representantes de famosos David Bugliari, con quien tiene dos hijos.