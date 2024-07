El show de Ricky Martin: Ayuso, lentejuelas y cinco cambios de look

Y no solo bailó como si no pasaran los años , su vigencia también se hizo evidente en sus estilismos . Todo lo que se puso Ricky Martin en el escenario era trendy. Además, sabemos que le interesa el cuidado de su imagen.

Ayuso fue bastante sobria en su estilismo, pero las fans de Ricky no tanto. Un verdadero desfile de brillos y lentejuelas colmó el estadio de luces de colores. Repasemos el evento según los looks que eligió Ricky Martin para esta gira:

Es posible que la camiseta ajustada que muestra los tatuajes del brazo no guste a los centennials y ahí la brecha generacional se hace sentir. Pero pongamos foco en las botas texturadas de piel que lució Ricky para cantar "Adrenalina". No solo estilosas sino cómodas y listas para bailarse todo: "La bomba", "Shake your bom-bom", "She Bangs". A estas últimas dos canciones, junto a "Livin' la vida loca" y "La copa de la vida" las cantó en inglés pese a que todas tienen una versión en español, algo que descolocó a muchos espectadores. Sobre todo después de los fuertes cuestionamientos a Shakira por cantar en el entretiempo de la final de la Copa América "Hips don't lie" en vez de elegir un repertorio íntegramente en español dada la audiencia latinoamericana de ese partido. A Ricky, sin embargo, se le perdonó todo. No hubo menos aplausos por este desliz.