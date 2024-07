Pablo Benegas, a Amaia Montero: "Treinta años después sigo sin conocer a nadie como tú"

"La vida tiene un montón de maneras de hacerte llegar su mensaje, sólo tienes que estar muy atento a ella y entonces es como montar en bicicleta. De repente te das cuenta de que es tan fácil como mirar hacia adelante sin mirar al suelo y entonces entiendes que la vida es el viaje y no el destino", comentó en sus redes sociales. Amaia aseguró que disfrutó mucho de ese viaje y que lo hizo "con la mejor compañera" , rodeada de las personas que más quiere y del cariño de todos los que estuvieron presentes. "Gracias por eso, gracias a la vida y gracias a la música. GRACIAS SIEMPRE @karolg eres inmensa y un ángel que ha llegado para quedarse en mi vida. Que Dios te bendiga", dijo públicamente.

Unos días después de aquel "momentazo histórico" (como ya lo definen sus fans), ha sido Pablo Benegas, guitarrista de La Oreja de Van Gogh, quien ha utilizado sus redes sociales para mandarle un mensaje público a la que fue su compañera. "Treinta años después cierro los ojos y sigo escuchándote cantar 'Nothing compares to you'. Y efectivamente, treinta años después sigo sin conocer a nadie como tú. Menuda dosis de amor te estás llevando querida amiga, qué maravilla. Ya puedes estar orgullosa. Disfrútalo y llena con él las válvulas del corazón para seguir caminando", ha escrito. Además, el músico ha compartido ese texto junto a una fotografía de cuando le hacía fotos a Amaia Montero.