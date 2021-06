Aitana Ocaña prepara su salto a la interpretación: "En nada empiezo a dar clases"

Aitana Ocaña es una de las artistas españolas del momento. Su participación en el talent 'Operación Triunfo' le abrió las puertas del estrellato, aunque haber sido la cantante más escuchada de 2020 parece no ser suficiente para ella. Después de triunfar con 11 razones y convertirse en una estrella del pop, se prepara para dar el salto a la interpretación.

"Me apetece mucho ver cómo mi cuerpo reacciona. Si sirvo o si no sirvo. No pienso meterme en un proyecto por ser Aitana la cantante", continúa diciendo sobre su aparentemente inminente salto al mundo del cine.