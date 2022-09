Hace unos meses, cuando habló por primera vez en una entrevista para Madmen Magazine de esa etapa en la que le perdimos la pista, el cubano fue algo críptico. Tan solo apuntó que unos temas personales le hicieron volver a su país y que la cosa "se complicó". "Se me fue de las manos y no pude salir de allí hasta casi pasado tres años", explicó.

View this post on Instagram

Esto, unido a la llegada de la pandemia y la consecuente cancelación de una serie por la que lo había apostado todo, se convirtió en un "infierno" . "Es como si alguien hubiera dicho: te va bien, ok, ahora vas a pagar tu peaje", llegó a pensar. Para él, según ha confesado en esta entrevista para Luz Sánchez-Mellado, era la única forma de darle sentido a todo lo que le estaba sucediendo en lo personal. Una etapa de la que su público no fue consciente hasta que lo asimiló.

"Prefiero dar un golpe en la pared y sufrir yo, no sé si me explico. Esto es muy privado. Duele mucho". Su postura podría haber sido la de contarlo para ayudar a otras personas que estuviesen atravesando por lo mismo. Sin embargo, para convertirse en un ejemplo debía "estar lo suficientemente high". No fue su caso: "Si alguien está débil, lo que no puedes es ponerle otra carga encima".