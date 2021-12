Rubén Cortada ha regresado a España tras tres años en Cuba "por una cosa personal que se complicó"

El actor ha vuelto a la capital junto a su mujer y su hija Mía, que tiene siete años

El intérprete ha reaparecido en la alfombra roja de los Premios Foqué y ha hablado de su faceta como padre

Tras convertirse en uno de los actores más conocidos por su papel en 'El Príncipe', Rubén Cortada desapareció en el año 2017 sin dejar rastro de su paradero. Después de tres años alejado del foco mediático, el actor ha posado en la alfombra roja de los Premios Forqué y ha hablado de la complicada situación que le ha mantenido fuera de España todo este tiempo y también ha hablado de su hija, su "amor" Mía, que tiene siete años.

A pesar de pasar más de tres años alejado de la vida pública, Rubén Cortada ha regresado este año a España y considera que ha tenido "mucha suerte". "He podido trabajar con Álex de la Iglesia este año. Fuimos hacer una ficción, un proyecto en ciernes que hay que cerrar. Evidentemente, siempre quieres más. Yo, honestamente, no tengo debilidad por los premios. Evidentemente es un espacio donde puedes agradecer públicamente, pero yo creo que todavía falta que me den oportunidades", ha aprovechado para pedir delante de las cámaras de Europa Press.

El intérprete ha explicado que en 2017 se fue a Cuba por una cosa persona, pero nunca pensó que iba a pasar tres años allí. "Se complicó, se extendió. Pasaron cosas muy delicadas, eso no me hace especial, a todo el mundo le pasan cosas complicadas", se ha sincerado sobre lo que le ha ocurrido.

En un tono de humor y alejado de la complicada situación que ha vivido en su país durante estos años, Rubén Cortada confesaba que se siente "agradecido" y disfruta ser uno de los actores "más guapos": "Ayuda. Yo no me puedo quejar, la verdad. El chasis que me dieron le tengo mucho que agradecer. No lo llevaría por lo de ligar, en ese lado no me gusta entrar. Estoy feliz y tranquilo. No quiero entrar a hablar de mi vida personal porque se lía", confesaba.

Tras tres años fuera de España, el actor ha regresado con más ganas que nunca y piensa quedarse en Madrid, una ciudad que le ha permitido "evolucionar" y en la que "encuentras todo al momento". "Ahora mismo, Madrid es el centro del planeta. Yo soy gato ya", decía entre risas.

Rubén Cortada habla más que nunca de su hija Mía

Hace siete años nació Mía, su única hija junto a la modelo cubana Susana Pino. El actor ha explicado que en Cuba siempre creció sin Navidad, pero desde que es padre la celebra por la niña. "Ella es mi amor, por ella muero, es la mujer más divertida del mundo", asegura sobre la menor.

