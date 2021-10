Álex González: "Hemos normalizado hablar de la vida privada, a mí me cuesta hasta con mis amigos"

“Te puedo hablar de ella profesionalmente. Es una actriz excepcional, tiene algo especial. Es muy generosa y con mucho sentido del humor. Es una alegría estar cerca de ella ”, ha confesado el actor. Álex González no ha querido entrar en el terreno personal y ha explicado que “se ha normalizado hablar de la vida privada” ante las cámaras, pero a él le cuesta hacerlo hasta cuando está con su grupo de amigos. “Estoy feliz en general”, ha terminado asegurado.

El intérprete, que tiene cerca de dos millones de seguidores en las redes, lleva “muy bien” el cariño que recibe por parte del público: “A mí me alegra mucho, no tengo ‘haters’”.

Por su parte, la actriz no tiene problema en hablar un poco más sobre la parte más personal del actor. “Como actor se entrega con todo y como persona también. Me gusta rodearme de personas así”, confiesa. Lo que sí ha dejado claro es que actualmente se encuentran “muy felices” de compartir ratos personales además de profesionales.

María Pedraza también ha querido felicitar públicamente a Jaime Lorente, su ex, que será padre primerizo de forma inminente. “Si, ahora mismo estoy estrenando la serie y no sé si es el momento de preguntar. Desde aquí le doy la enhorabuena, que ya se la he dado”, ha confirmado la actriz. La noticia de la paternidad salía a la luz hace tan solo unos días, cuando la revista ¡Hola! anunciaba que el actor será padre junto a la encargada del estilismo de ‘La Casa de Papel’, la serie en la que él es protagonista.