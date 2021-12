"Al principio creía que me iba a morir, que me cortaban la pierna…Y no ha pasado nada. Pero en ese tiempo pensaba: si me muero dentro de tres meses, ¿puedo hacerlo tranquilo? ¿He respetado a la gente que me rodea y que me quiere? ¿He sido fiel a mis principios?", se planteó en aquel momento el protagonista de 'La Casa de Papel'. Todo aquello le sirvió para aprender a "vivir el momento".