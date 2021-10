Los Premios Ondas 2021 ya tienen a sus galardonados, entre quienes se encuentran Roberto Leal, Vicky Luengo, Aitana, Pablo López o Álvaro Morte, que está “emocionadísimo” con este reconocimiento: “Estoy terriblemente agradecido […] No me lo esperaba. Me siento honrado, muy agradecido a las personas que han pensado que yo podía merecerlo”, no reprimía su ilusión. El de Cádiz, que no ocultaba su tristeza por no poder estar presente físicamente en la ceremonia de entrega al estar en Argentina filmando, ya sabe dónde situará la estatuilla: “Tengo un sitio en el lugar de trabajo donde voy colocando los regalos que me va dando ‘El Profesor’ y otros personajes”.