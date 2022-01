El actor español concedió una entrevista a 'The Jess Cagle Show’ donde habló sobre su participación en el live action de este clásico. Durante esta entrevista, Javier explicó que este film puso en práctica sus habilidades para el canto. Un paso que se animó a dar gracias a Rob Marshall , director del proyecto. “Él es un gran ser humano a quien realmente admiro, tenía muchas ganas de trabajar con él y cuando coincidimos para este proyecto, él fue el primero que realmente me dio la oportunidad y confió en mí para cantar una canción”, reconocía. “Fue verdaderamente importante para mí dar este paso”.

El marido de Penélope reconoció que aceptó estar en este remake en parte gracias a la ilusión de sus hijos . Cuando le ofrecieron esta cinta, estaba en casa con los pequeños Leo y Luna , a quienes les comentó la propuesta. “Mi hija se emocionó tanto y dije: ‘Pero no me está ofreciendo el papel de Ariel’, a lo que ella respondió: ‘Por supuesto que no papá. Serás Tritón, ¿verdad?, y le dije que sí. Y esa fue una de las razones por las que hice este papel”, rememoró.

La actriz era clara en su intervención y dejaba claro que, en su punto de vista, no existe seguridad para los menores en este tema. “No hay protección para los cerebros que aún se están desarrollando y cómo eso afecta la forma en que se ven a sí mismos", ha explicado. La de Alcobendas considera que no hay amparo tampoco con "todo lo relacionado con el bulling" y "tantas cosas" que no se parecen a la infancia que ella vivió.