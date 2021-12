Penélope Cruz y Javier Bardem, en contra de que sus hijos usen tecnología: "Es proteger la salud mental"

Penélope Cruz ha reconocido que su relación con las redes sociales es "extraña". En una entrevista en el programa estadounidense de la CBS Sunday Morning, la actriz ha explicado que las usa "muy poco y de una manera muy cuidadosa" , a pesar de tener más de seis millones de personas detrás de la pantalla muy pendientes de sus publicaciones profesionales, ya que no hay rastro de su vida privada en ellas.

La actriz opina que hay algo "que no tiene sentido" y considera que las redes están afectando especialmente a las generaciones más jóvenes. "Me siento muy mal por los que son adolescentes ahora. Es como si el mundo estuviera haciendo algún tipo de experimento con ellos. 'Oh, veamos, ¿qué sucede si expones a un niño de 12 años a tanta tecnología?'", planteaba.