Penélope Cruz se emociona al recordar a Pilar Bardem: "Nuestra última conversación fue por videollamada"

Tras volver a visionar aquel discurso que su marido, el también actor Javier Bardem, siguió emocionado desde la platea de un Palazzo del Cinema entregado a Pe, a Cruz le ha sido complicado proseguir con su charla con Andreu Buenafuente. "No puedo todavía", le ha confesado, casi sin palabras y con la voz entrecortada . La muerte de la abuela de sus hijos Luna y Leo, que tuvo lugar hace casi tres meses , aún está demasiado reciente como para hablar de ella desde la serenidad.

Sin embargo, tras lograr recuperar la compostura al verbalizar la sorpresa que sigue sintiendo cuando le premian por sus personajes ("La reacción sigue siendo la misma que cuando me nominaron a mi primer Goya, dedicarme a esto era como viajar a la Luna, casi imposible"), Penélope ha insistido en esa dedicatoria a la matriarca de los Bardem. " Escribí el discurso esa misma mañana (...). Quería acordarme de mi madre y de Pilar, porque ha sido una persona muy importante en mi vida . Son dos mujeres que son un ejemplo de tantas cosas, de fuerza, de valentía...", ha expresado.

"Esto va más allá de que te den un premio, para ella es el significado que tiene. Es su profesión, la de sus padres también, la pasión y el respeto que sentía por su oficio y que ha hecho que haga tanto por los actores y actrices de este país y que yo he vivido de primera mano ", ha manifestado con orgullo, casi hablando de Pilar Bardem como una maestra.

Quizá por superstición, seguro que por humildad, lo que no ha querido desvelar Penélope Cruz es si su suegra, además de pronunciar "copa Volpi" antes de irse, también le dijo "Oscar". Su nominación a los premios de la Academia es prácticamente una apuesta segura, solo hay que ver las quinielas, que la colocan entre las favoritas (por no decir la favorita) a llevarse la que sería su segunda estatuilla. "Eso sí que no te lo voy a decir", ha dejado en el aire.