'Pasión de Gavilanes' regresa este miércoles a las 22:00 en Telecinco

Juan Alfonso Baptista volverá a dar vida a Oscar Reyes la exitosa telenovela

Este actor venezolano sufrió en su juventud una parálisis facial que le dejó sin hablar y sin movilidad en el rostro

Dos décadas después de finalizar su primera temporada, ‘Pasión de Gavilanes’ vuelve con nuevos capítulos a nuestras pantallas y, con su regreso, los actores y actrices que dieron vida a los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo vuelven a estar de actualidad. Entre ellos, Juan Alfonso Baptista, Óscar Reyes en la exitosa telenovela. El venezolano saboreó las mieles del éxito con este proyecto, llegando a conseguir oportunidades laborales en nuestro país, precisamente en una de sus series más populares de Telecinco, ‘Sin tetas no hay paraíso’.

Pero ‘El Gato’, así se hace llamar, tiene a sus espaldas una impactante historia de superación que marcó su juventud. Ocurrió cuando tenía 19 y se encontraba rodando la novela ‘A Todo Corazón’. “Un día antes de terminar la grabación, yo tenía mucho calor y estábamos en un estudio y había un boquete de aire. Me acuerdo que yo me refresqué allí. Al día siguiente, faltaba una escena para grabar y agarro un vaso de agua y cuando voy a tomar se me cae el agua, pensé ‘qué raro”, recordaba en una entrevista para ‘The Suso’s Show’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juan Alfonso Baptista Diaz (@juanbaptistad)

El actor sufrió una parálisis facial que lo alejó de los sets de rodaje y por la que estuvo más de un año en rehabilitación para volver a hablar, recuperar la movilidad de su rostro e incluso poder dormir bien. “Fue duro. Me hicieron diferentes exámenes y no daban con la causa. Existía la posibilidad de que el rostro se me quedara torcido, me tocó hablar de nuevo y mi ojo se me secaba por pérdida de lubricación”, afirmaba el intérprete, que finalmente supo que lo habría generado un abrupto cambio de temperatura en su cuerpo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juan Alfonso Baptista Diaz (@juanbaptistad)

Juan Alfonso Baptista aún tiene secuelas de la parálisis facial

El apoyo de su familia y la que era por entonces su novia, la actriz y presentadora venezolana Gaby Espino, fue primordial para poder salir adelante y retomar su vida profesional sin ningún obstáculo. Afortunadamente, Juan Alfonso está totalmente recuperado, aunque hoy en día aún conserva alguna que otra curiosa secuela: “Cuando me tomo un traguito se me apaga un ojo y la gente me ve así un poco raro, pero es por la parálisis”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juan Alfonso Baptista Diaz (@juanbaptistad)