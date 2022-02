Un año después de la llegada de la cigüeña llegaba la segunda separación. La mexicana mandaba un comunicado para hacer pública su ruptura. "Quiero hacer del conocimiento público que he tomado la decisión de finalizar la relación que he mantenido durante ocho años con William Levy. Siempre me mantuve firme al lado de William, a pesar de los insistentes rumores, a los cuales resté importancia, pues entonces no tenía motivos para dudar de la fortaleza de nuestra unión. Tomo la determinación de ponerle fin a esta relación por el bien de mis hijos y el mío propio". Tres meses después, en agosto de 2011, daban una nueva oportunidad al amor.