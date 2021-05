La pareja se habría conocido hace unos meses durante la estancia de la intérprete en Nueva York, donde habría viajado por motivos laborales. Tras su regreso a Ingleterra, fue el cómico de ‘Saturday Night Live’ el que habría decidido hacer un viaje relámpago a Altrincham, ciudad donde reside ella, para permanecer a su lado durante unos días. Y es que ambos estarían intentando que los miles de kilómetros que les separan no puedan con su relación : “Se mantienen en contacto por mensajes de texto y FaceTime. En este momento, solo están concentrados en el trabajo. No buscan apresurar las cosas”, explicaba una fuente a Us Weekly.

Phoebe Dynevor y Pete Davidson: unas fotos en Reino Unido y un mismo colgante

Informaciones, declaraciones y movimientos constantes que no han pillado desprevenidos a los paparazis, que finalmente han logrado fotografiarles abrazados mientras daban un paseo en un nuevo viaje a Gran Bretaña del productor, que lo tuvo muy claro cuando se le pidió en una ponencia con una Universidad que desvelara quién es su amor platónico entre todas las vips. “Yo ya estoy saliendo con mi celebrity ‘crush” , aseguraba el joven ante la sorpresa de los espectadores, que no indagaron más en el asunto después de que el protagonista cerrara el asunto aclarando que esto era “cuanto puedo decir por ahora”.

A falta de un post en Instagram o una confirmación oficial por parte de los implicados, ambos estarían llevando su idilio con total naturalidad y no tratarían de ocultar que entre ambos existe una muy buena conexión. Así lo refleja el colgante que comparten y que llevan colgando al cuello. Un collar que une las letras P y D y que no deja lugar a dudas. “Pete lo lleva como un gesto romántico hacia Phoebe. Él quiere demostrar cuanto significa ella para él y cómo de serio se lo está tomando. Ella está en Londres y él en América. Así que querían sentirse como si estuvieran juntos cuando no lo estaban”, desvelaba su significado una fuente cercana de los protagonistas de esta noticia a The Sun.