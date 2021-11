Luis Tosar, en exclusiva: "Me salen mejor las cosas desde que soy padre"

El intérprete, que acaba de cumplir 50 años , es uno de los protagonistas de 'Way Down', la última película de Telecinco Cinema . Esta historia de acción, dirigida por Jaume Balagueró , muestra la historia del atraco más espectacular al Banco de España en plena final del Mundial de fútbol de Sudáfrica. Con Tosar, que interpreta a Simón 'el conseguidor', hacemos balance de cómo ha cambiado el país y su vida personal desde aquella histórica celebración en la que la Plaza de Cibeles se llenó de banderas y de ilusión.

Antes estaba muy dispuesto a viajar y a moverse porque no tenía ninguna "atadura familiar" que le obligase a mantenerse en España. Pero desde hace cinco años, que fue cuando nació su primer hijo, las prioridades del actor han cambiado y "todo se complica un poquito más". Por eso, Tosar considera que se ha convertido en alguien "un pelín más selectivo" , lo que no quiere decir que no pueda pemitirse de vez en cuando hacer algo fuera de su país.

El intérprete nos confiesa que antes de ser padre dedicaba "un sobreesfuerzo" a algunas cosas que cree que resultaban "un poco inútiles". Con el paso del tiempo, obligatoriamente, ha tenido que aprender a organizarse mejor y a tener más tiempo para dedicárselo a su familia. Pero no hay nada de lo que se arrepienta. Al igual que en una de las escenas de la película, Tosar nos ha confesado que es "difícil valorar" qué cosas podría haber cambiado a lo largo de su vida, no tiene sensación de arrepentimiento porque no sabe si podría haberlo hecho mejor: "Prefiero pensar que es mejor ser consciente de los errores que uno va cometiendo en la vida y no volverlos a cometer".