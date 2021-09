Sin hijos y con su perro Bruce de cómplice: Jordi Rebellón eligió "vivir solo antes que mal acompañado"

Lo suyo con la interpretación fue una cuestión de 'pico y pala'. Mamó este oficio de su padre, "un payaso que pintaba, tocaba el violín, hacía teatro y cantaba Zarzuela" . Todo como hobbie, en una España aún sin democracia en la que le tocó "trabajar en tres sitios a la vez" para mantener a la familia. A los quince años, un Jordi adolescente al que no le sonaba raro eso de actuar participó en su primera función cuando en el centro cultural del barrio pidieron voluntarios. Para su desgracia, con la mayoría de edad la necesidad apremió y a su padre no le quedó otra que 'centrarle' con un "nene, hay que trabajar" .

Fue sumando proyectos como 'Fago', 'Mercado central', 'Sin identidad', 'Cuéntame cómo pasó' o 'Servir y proteger'. El cine, en el que no trabajó todo lo que le hubiese gustado, fue su "espinita clavada". Y el teatro le terminó reencontrando con el público, aún cuando el peso de los años fue haciendo que el "no tener tiempo para ti" y estar días fuera de casa le cansara. Un ritmo laboral y vital que en lo personal tuvo consecuencias .

La soledad siempre fue una cuestión a reivindicar por Rebellón . Frases como "el viernes no sales a tomarte una copa cuando tienes una serie diaria" o "un personaje implica estar toda la noche estudiando para rodar al día siguiente" se repiten en cada entrevista de archivo del actor. Declaraciones que, con su habitual sorna, casi siempre acompañaba con una pregunta: "¿Cómo voy a tener una novia si no puedo verla?"

Aunque sus amigos siempre fueron su bastón, Bruce, el labrador que le acompañó durante los últimos diez años, fue su gran aliado. "Si le digo que me voy no se queja, si le digo que tardará en salir se calla, si le digo que venga, viene. Lo único que quiere es estar conmigo el máximo de tiempo posible. Y yo también", le dedicó poco antes de su marcha. En plena pandemia, su "compañero y confidente", ese que estaba ahí "cuando peor estaba", el que lo "compartía" todo con él, se fue. "Me has dado tanta felicidad que supera lo que te voy a echar de menos", le prometió.