Paco León pide perdón por romantizar una violación en una de sus películas: "Es imperdonable"

Paco León siente mucho "no haber tenido en ese momento la sensibilidad para tratar el tema y haber frivolizado con él". El actor admite que no es fácil reconocer que metiste la pata en el pasado "ahora que no viene a cuento". "Pero creo que sí viene a cuento. Que todos tenemos una responsabilidad con lo que hacemos y los valores que transmitimos", ha querido remarcar.