Hiba Abouk, sobre las mujeres que llevan hiyab: "No porque lleves velo eres sumisa"

“Llevar el hiyab me empodera”. Estas fueron las palabras que Hajar Brown declaró en una entrevista para la revista Cosmopolitan el pasado mes de agosto y que levantaron un auténtico revuelo. La actriz musulmana explicaba que siempre ha querido llevarlo, pero tenía una mezcla de sentimientos: “Sentía alegría y miedo. Fue una amiga quién me ayudó a dar el paso y, al final, lo hice y me empoderé”.