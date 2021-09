A pesar de que a la actriz ya se le nota bastante el embarazo, Hiba ha sabido disimular muy bien su gestación. Las prendas holgadas han sido sus mejores aliadas en estos últimos meses y en sus redes sociales siempre ha tratado de ocultar su barriga. Los rumores, no obstante, llevan circulando desde este verano, cuando Hiba, en un descuido, fue grabada en bikini mientras se encontraba en el polémico yate de C. Tangana. Sea como fuere, hasta el momento no ha había habido confirmación oficial por parte de la que fuera protagonista de 'El príncipe'.