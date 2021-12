Jennifer Aniston denuncia el acoso que ha sufrido por no ser madre: "No tenían ni idea de lo que me pasaba"

También es capaz de vengarse de todo lo demás, de aquellos que hicieron escarnio con sus rupturas o con su no maternidad . O como bien expresa la propia Aniston en una conversación con ‘The Hollywood Reporter’, a esos que se merecieron un: “Iros a la mierda. Salid de mi cajón de las bragas, hijos de puta. Dejadme hacer mi trabajo y dejad de estar enfadados conmigo por ello”.

“Es como: ‘No tienes ni idea de lo que me pasa personalmente, médicamente, por qué no puedo... ¿puedo tener hijos?’. No sabían nada, y fue realmente hiriente y desagradable”, ha denunciado la Jennifer Aniston del presente con un discurso casi idéntico al que ya compartió Chenoa (que de esto también sabe bastante) en ‘Hablemos de nosotras’, de Carlota Corredera.