La enfermedad que padece se llama "hipoacusia neurosensorial bilateral" y tiene como consecuencia una pérdida auditiva que puede estar provocada por la pérdida sensorial que afecta al oído interno o bien al nervio auditivo. Ella misma ha explicado que oye "la vida", pero no oye bien los agudos, por eso en muchas ocasiones no entiende las convesaciones o escucha los sonidos de forma muy lejana.

La actriz ha aprovechado para dar visibilidad a su enfermedad y lanzar algunos consejos a aquellas personas que puedan estar sufriendo lo mismo: "Si sentís que no entendéis bien las conversaciones, que no oís bien, acudid al especialista no sólo para mejorar vuestra calidad auditiva (y de vida) sino para controlarlo y que no vaya a más".