Los seguidores de Nerea Garmendia sabían que su repentina desaparición en redes no era un acto deliberado. Y sus sospechas no eran inequívocas. El pasado jueves, la actriz sufría un aparatoso accidente de tráfico cuando circulaba con su moto por Madrid. La “imprudencia de un camionero”, al que se le cayó arena del camión por la carretera, provocó que las ruedas de su vehículo resbalasen y acabara en el suelo. Aunque, afortunadamente, no tuvo que lamentar la rotura de ningún hueso, la intérprete se recupera en casa de las graves heridas que le ha dejado este percance, las cuales ha mostrado en su cuenta de Instagram, donde ha narrado con pelos y detalles el transcurso de los hechos.

“Llevaba unos días calladita y algunos me habéis preguntado si estoy bien”, iniciaba su relato Nerea, que se animaba a contar este suceso gracias al consejo de su padre, que recordaba a su hija que, si suele enseñar “los paluegos cuando comes” por Instagram, también tenía que utilizar este espacio para informar sobre este tipo de asuntos. Un punto de vista que no pudo rebatir. En primer lugar, Garmendia trataba de tranquilizar a todos los que estaban viendo la secuencia del accidente (no aptas para los estómagos más sensibles) garantizando que se encuentra en perfectas condiciones, que no tiene nada infectado y que todo ha quedado en “un buen susto”.