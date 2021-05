Esther Arroyo recuerda el trágico accidente de coche en el que casi pierde la vida: "Me explotaron los huesos"

Esther Arroyo se daba a conocer al público al hacerse con la corona de Miss España hace 31 años . La modelo se convertía, tras su triunfo en el certamen, en una de las vips nacionales más codiciadas de las pasarelas, el papel couché, los programas de televisión y los photocalls. No había medio o evento que no reclamara su presencia. La gaditana supo aprovechar al máximo esta situación y enfocó su trayectoria profesional en la interpretación y la comunicación con gran éxito. Sin embargo, su vida se frenaba de golpe un 10 de octubre de 2008 tras sufrir un brutal accidente de tráfico que le dejó graves e irreparables secuelas.

La presentadora viajaba hacia Santander con unos amigos en coche, entre ellos, la cantante Ana Torroja, cuando colisionaron contra una furgoneta. Uno de los componentes del grupo fallecía al instante. El resto pudo salir de allí con vida, pero con lesiones de diversa gravedad. Esther sufría una rotura de tibia y peroné que estuvo a punto de dejarla de por vida en una silla de ruedas. "Me explotaron los huesos porque la rueda del coche impactó contra mi pierna. He estado mucho tiempo sin hacer vida normal. Me daban unos dolores en las piernas que me tenía que tirar al suelo", recordaba este miércoles junto a Bertín en su programa de Canal Sur.