Es probable que cuando viste el tráiler te dieses cuenta. Quizá no ha sido hasta que has visto el esperadísimo reencuentro del reparto de 'Friends' cuando te has hecho la pregunta. Y si no, ya habrás leído en las redes alguna que otra mofa. ¿Qué le pasa a Matthey Perry en esta reunión televisada con Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer 17 años del final de la serie? Su dificultad al hablar y gesticular tiene una explicación muy sencilla. Y mucha culpa la tiene la dichosa casualidad.