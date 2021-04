Ainhoa Arteta pasó el coronavirus hace dos meses. Tras un parón profesional como consecuencia de esta pandemia, la cantante se volvía a subir a los escenarios y explicaba que lo había pasado realmente mal por algunos de los síntomas que sufrió mientras tuvo la enfermedad. “No fui asintomática, me afectó a los bronquios y casi me baja a los pulmones. Y obviamente, con mi profesión, tuve bastante apuro” , contó hace unas semanas. Cuando parecía que todo había quedado en un susto y que estaba completamente recuperada, la artista ha sufrido un nuevo varapalo al verse en silla de ruedas como consecuencia de este virus. Ante la preocupación de sus fans, Ainhoa ha explicado lo que le ha ocurrido y ha querido tranquilizarles explicando los motivos, tal y como puedes ver en el vídeo de apertura.

La cantante ha explicado que le ha salido un “edema” cuatro meses después de dar positivo. “Se me han inflamado las venas dentro de las rótulas de los huesos”, contaba. Debido a esto, para evitar el peligro, la artista no debe andar mucho y estar en reposo el mayor tiempo posible, algo complicado debido a su profesión. “Salgo a cantar tiesa, voy con muletas y con silla de ruedas para evitar todo esos paseos infinitos por el aeropuerto”, detallaba. En principio, Arteta considera que no es “nada grave” y solo espera que sea una consecuencia pasajera y que “no haya tenido para quedarse”.