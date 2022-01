Beatriz Luengo reivindica a Chanel: "Lleva 20 años luchando con humildad, me niego a ver tanto odio"

"No podéis imaginar el esfuerzo y trabajo que hay detrás de eso", ha declarado refiriéndose a su actuación de 'Slomo', que se convirtió en la gran revelación de la primera semifinal del Benidorm Fest. "Me niego a que a que se diga abiertamente que Chanel no nos representa y nadie saque el historial de esfuerzo de esta luchadora", ha reivindicando, valorando que sea una chica que representa "a todos esos artistas del teatro que no se quejan y que son base fundamental de nuestra cultura" y que se trate de una persona "que puso a su preparación una fecha ilimitada y siguió formándose con tanta fuerza, no porque la esperaba un estadio como a Beyoncé, sino porque la esperaba un patio de butacas un miércoles por la tarde con 150 personas que querían simplemente ser felices en una función que les hiciera olvidar sus problemas".