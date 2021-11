A veces las canciones se convierten en herramientas para narrar experiencias personales. Y de eso va 'Bipolar', el tema con el que Vega ha querido contar el trastorno que padece utilizando su altavoz para dar visibilidad a la salud mental. "He reído, llorado y gritado en un solo segundo / Ante el ruido, mi mente ha huido buscando refugio / Sacudí mis solapas con rabia gritando: ¡Despierta! ¡Regresa con brío! ¡Ésta no eres tú, que ésta no eres tú!", dice en una de sus estrofas. Una letra con la que la cantante se enfrenta a una temática "difícil de abordar musicalmente" y que "por desgracia" le ha tocado vivir en primera persona, tal y como cuenta en el vídeo que abre esta noticia.