Dani Martín narra la intrahistoria del fin de El Canto del Loco: "Era bueno y sano para la banda"

No, El Canto del Loco no vuelve. Esta es la respuesta de Dani Martín a la última polémica que él mismo ha generado. Hace unos días, el artista publicaba en redes sociales un vídeo en el que abría la puerta a un regreso de uno de los grupos musicales más míticos. Su posible vuelta a los escenarios se hizo viral en cuestión de segundos y sus fans no han tardado en mostrar el descontento después de conocer que 'No, no vuelve' es el título de la canción con la que el artista homenajea al grupo con el que saltó a la fama.